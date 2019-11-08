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Самые известные братья-футболисты (Фото)

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Самые известные братья-футболисты (Фото)
15:27 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм

Новости спорта:Они не всегда играли в одной команде, но добились многого.

  • 1

    Легендарные братья-близнецы из Нидерланд Франк и Рональд де Буры. Воспитанники футбольной школы Аякса.

  • 2

    Не менее известные британские Гари и Фил Невиллы. Воспитанники Манчестер Юнайтед из золотого поколения Фергюсона.

  • 3

    Бельгийские братья Азары. Более известен Эден Азар, играющий сейчас за Реал. У Эдена есть три младших брата. Торган выступает за Боруссию Д. Килиан присоединился к Челси. Итан играет в Бельгии.

  • 4

    Обладатели Кубка африканских наций в составе сборной Кот-д’Ивуара. Яя и Коло Туре. Более известен Яя Тур, который успел поиграть за донецкий Металлург, но прославился в Манчестер Сити. Коло Туре прославился в лондонском Арсенале. У них еще есть третий брат Ибрагим Туре, который выступал за ливанский клуб «Сафа».

  • 5

    Немецкие братья-близнецы Ларс и Свен Бендеры. Оба выступают за Байер, где Ларс является капитаном.

  • 6

    Парочка бразильских защитников Перейра да Силва. Рафаэл и Фабио много лет защищали Манчестер Юнайтед.

  • 7

    Джордан и Андре Айю - игроки сборной Ганы. Джордан выступает за Кристал Пэлас, а Андре - за турецкий Фенербахче.

  • 8

    Британские братья Мэтти и Шон Лонгстаффы являются воспитанниками и игроками Ньюкасл Юнайтед.

  • 9

    Еще одни бельгийские братья - Ромелу и Джордан Лукаку. Они оба выступают в Италии - Ромелу перешел в Интер, а Джордан играет в Лацио.

  • 10

    Английские братья Райт-Филлипс. Более известный Шон перебрался в США, где выступает за Финикс Райзинг. Старший брат Брэдли также играет в США за Нью-Йорк Ред Буллз.

    В украинском футболе также не мало братьев: братья Виталий и Александр Мандзюк, Константин и Антон Кравченко, Сергей и Кирилл Ковальчук, Борис и Григорий Баранец...

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