В Украине запускают новый футбольный телеканал

Новости спорта:"Медиа Группа Украина" запускает третий футбольный телеканал – "Футбол 3".

Кроме каналов "Футбол 1" и "Футбол 2" в Украине заработает "Футбол 3".

Об этом стало известно на презентации "Медиа Группы Украина" для провайдеров платного телевидения, которая состоялась 7 ноября в рамках телеком-конференции #TIM 2019: Telecom, IT, Media.

Третий футбольный канал медиагруппы заработает с нового года (январь 2020-го).

Программа и наполнение телеканала сейчас находится в разработке, но уже известно, что канал не будет показывать еврокубковые матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы. Возможно, такое расширение связано с Евро-2020, который пройдет на полях 12 стран и где будет выступать сборная Украины.

Также, следует вспомнить, что с 2020 года каналы "Футбол 1" и "Футбол 2" перейдут на цифру и не будут показывать на аналоговых пакетах среди кабельных провайдеров.