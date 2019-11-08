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Шевченко довызвал в сборную Украины форварда Динамо

Шевченко довызвал в сборную Украины форварда Динамо
19:59 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Наставник сборной Украины Андрей Шевченко довызвал нападающего киевского Динамо на заключительный матч отбора Евро-2020.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал в состав национальной команды нападающего киевского "Динамо" Артема Беседина.

23-летний игрок в последний раз вызывался в главную команду страны в июне этого года, однако тогда Беседин остался в запасе в матче с Сербией.

Также Артем находился в резервном списке "сине-желтых" перед сентябрьскими и октябрьскими поединками.

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Напомним, что сборная Украины сыграет товарищеский матч с Эстонией 14 ноября в Запорожье, а встреча квалификации Евро-2020 с Сербией состоится 17 ноября в Белграде.

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Все по теме:

Андрей Шевченко, Сборная Украины, Футбол, Евро-2020, Новости футбола, Артем Беседин, Отбор Евро-2020.
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