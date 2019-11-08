Лидер сборной Хорватии надеется подписать контракт с Баварией

Новости спорта:Хорватский хавбек Иван Перишич намерен остаться в мюнхенской Баварии.

Хорватский полузащитник Иван Перишич постарается сделать все от него зависящее, чтобы Бавария выкупила его у Интера.

"В Мюнхене все просто замечательно, как в частной, так и в футбольной жизни, – сказал Перишич в интервью официальному сайту Баварии.

Моя аренда рассчитана на сезон и содержит опцию выкупа. Я не заглядываю очень далеко, но стараюсь день за днем, матч за матчем доказывать свою нужность команде".

Бавария может выкупить Перишича, отыгравшего четыре сезона за Интер после перехода из Вольфсбурга, по окончании сезона-2019/20 за 25 миллионов евро.