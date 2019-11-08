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Лидер сборной Хорватии надеется подписать контракт с Баварией

Лидер сборной Хорватии надеется подписать контракт с Баварией
20:45 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Хорватский хавбек Иван Перишич намерен остаться в мюнхенской Баварии.

Хорватский полузащитник Иван Перишич постарается сделать все от него зависящее, чтобы Бавария выкупила его у Интера.

"В Мюнхене все просто замечательно, как в частной, так и в футбольной жизни, – сказал Перишич в интервью официальному сайту Баварии. 

Моя аренда рассчитана на сезон и содержит опцию выкупа. Я не заглядываю очень далеко, но стараюсь день за днем, матч за матчем доказывать свою нужность команде".

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Бавария может выкупить Перишича, отыгравшего четыре сезона за Интер после перехода из Вольфсбурга, по окончании сезона-2019/20 за 25 миллионов евро.

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Все по теме:

ФК Бавария, ФК Интер (Милан), Футбол, Иван Перишич, Новости футбола.
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