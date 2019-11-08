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Наполи и Милан следят за лидером Локомотива

Наполи и Милан следят за лидером Локомотива
21:03 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Полузащитник московского Локомотива Алексей Миранчук может продолжить свою карьеру в Италии.

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук попал в сферу интересов двух итальянских клубов — «Наполи» и «Милана», сообщает Calciomercato.it.

Согласно информации источника, неполитанцы и «россонери» готовы составить конкуренцию в борьбе за 24-летнего хавбека «железнодорожников» туринскому «Ювентусу», который также следит за россиянином.

В 15 матчах текущего сезона на клубном уровне Алексей Миранчук забил 8 мячей и отдал две результативные передачи. Контракт 24-летнего хавбека с «Локомотивом» рассчитан до лета 2021 года. Рыночная трансферная стоимость игрока на сегодняшний день составляет € 16 млн.

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«Ювентус» (29 очков) возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии, «Наполи» (18) занимает 7-е место, «Милан» (12) — 13-е.

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Все по теме:

ФК Милан, ФК Наполи, ФК Локомотив, Футбол, Новости футбола, Алексей Миранчук.
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