Наполи и Милан следят за лидером Локомотива

Новости спорта:Полузащитник московского Локомотива Алексей Миранчук может продолжить свою карьеру в Италии.

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук попал в сферу интересов двух итальянских клубов — «Наполи» и «Милана», сообщает Calciomercato.it.

Согласно информации источника, неполитанцы и «россонери» готовы составить конкуренцию в борьбе за 24-летнего хавбека «железнодорожников» туринскому «Ювентусу», который также следит за россиянином.

В 15 матчах текущего сезона на клубном уровне Алексей Миранчук забил 8 мячей и отдал две результативные передачи. Контракт 24-летнего хавбека с «Локомотивом» рассчитан до лета 2021 года. Рыночная трансферная стоимость игрока на сегодняшний день составляет € 16 млн.

«Ювентус» (29 очков) возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии, «Наполи» (18) занимает 7-е место, «Милан» (12) — 13-е.