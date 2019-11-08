Эррера сравнил Манчестер Юнайтед и ПСЖ

Новости спорта:Испанец Андер Эррера сравнил Манчестер Юнайтед и французский ПСЖ.

Испанский полузащитник Андер Эррера заявил, что в ПСЖ все в клубе думают и заботятся исключительно о футболе, в отличие от его предыдущего клуба Манчестер Юнайтед.

"Я был очень удивлен, когда оказался в ПСЖ, – цитирует Эрреру Daily Mail. – Со стороны парижский клуб представляется каким-то гламурным, но на самом деле здесь все пашут ради достижения результатов на футбольном поле.

В Манчестер Юнайтед все тоже было на высшем уровне, но, если быть абсолютно откровенным, то в клубе сам футбол был далеко не на первом месте".

Андер Эррера перешел в ПСЖ из Манчестер Юнайтед, где провел 5 сезонов, а ранее выступал за Атлетик и Сарагосу.