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Не забил пенальти - штраф: футболиста оштрафовали за нереализованный 11-метровый

Не забил пенальти - штраф: футболиста оштрафовали за нереализованный 11-метровый
13:19 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Сенегалец Диане не сыграет в следующем матче чемпионата Бельгии.

Брюгге оштрафовал нападающего Мбайе Диане за нереализованный пенальти в матче группового раунда Лиги чемпионов (0:1).

Сенегалец также не сыграет в завтрашнем матче бельгийского чемпионата против Антверпена.

Диане заработал пенальти во втором тайме матча в Париже, но вызвался исполнять его самостоятельно, вместо штатного пенальтиста команды Ханса Ванакена.

«Это была очень глупая ошибка. Ошибка, которая сказалась на нашем результате. Подобные случаи приводят к эмоциям, и в раздевалке была перепалка после матча. Диане признал, что был неправ и не спорил», — приводит ESPN слова главного тренера Брюгге Филиппа Клемана.

«У нас в клубе применялись дисциплинарные меры в прошлом, игрокам давали второй шанс. Теперь время Диане показать, что он принимает и осознает ценности нашего клуба».

Диане выступает за Брюгге на правах аренды из Галатасарая. В 12 матчах нынешнего сезона во всех турнирах он забил 4 гола.

Брюгге по итогам матча в Париже имеет два очка и отстает от идущего вторым Реала на пять очков.

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Все по теме:

Лига Чемпионов, ФК ПСЖ, ФК Брюгге, Мбайе Диане.
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