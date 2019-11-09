Не забил пенальти - штраф: футболиста оштрафовали за нереализованный 11-метровый

Новости спорта:Сенегалец Диане не сыграет в следующем матче чемпионата Бельгии.

Брюгге оштрафовал нападающего Мбайе Диане за нереализованный пенальти в матче группового раунда Лиги чемпионов (0:1).

Сенегалец также не сыграет в завтрашнем матче бельгийского чемпионата против Антверпена.

Диане заработал пенальти во втором тайме матча в Париже, но вызвался исполнять его самостоятельно, вместо штатного пенальтиста команды Ханса Ванакена.

«Это была очень глупая ошибка. Ошибка, которая сказалась на нашем результате. Подобные случаи приводят к эмоциям, и в раздевалке была перепалка после матча. Диане признал, что был неправ и не спорил», — приводит ESPN слова главного тренера Брюгге Филиппа Клемана.

«У нас в клубе применялись дисциплинарные меры в прошлом, игрокам давали второй шанс. Теперь время Диане показать, что он принимает и осознает ценности нашего клуба».

Диане выступает за Брюгге на правах аренды из Галатасарая. В 12 матчах нынешнего сезона во всех турнирах он забил 4 гола.

Брюгге по итогам матча в Париже имеет два очка и отстает от идущего вторым Реала на пять очков.