Жиру может пойти за Конте в Интер

Новости спорта:Интер встретился с агентом форварда Челси Жиру.

Французский нападающий Челси Оливье Жиру может продолжить карьеру в миланском Интере, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Шира.

Агент форварда Майкл Мануэлло уже встретится с представителями нерадзурри для проведения первых переговоров о потенциальном трансфере.

Сам Оливье Жиру, не получающий должного количества игрового времени в Челси, хотел бы в январе присоединиться к Интеру и поработать с Антонио Конте, с которым ранее сотрудничал в лондонском клубе.

В текущем сезоне француз провел лишь 120 минут в АПЛ, результативными действиями не отличавшись.

Интер на данный момент находится на втором месте турнирной таблицы Серии А, пытаясь перехватить лидерство у Ювентуса.