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Алавес разгромил команду Лунина в чемпионате Испании

Алавес разгромил команду Лунина в чемпионате Испании
16:32 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Вальядолид в рамках 13-го чемпионата Испании по футболу проиграл Алавесу в гостях.

В матче 13-го тура испанской Примеры «Алавес» принимал «Вальядолид». Встреча состоялась на стадионе «Мендисорроса» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

Алавес – Вальядолид 3:0

Голы: Хоселу, 26, Пина, 33, Лукас Перес, 75 (пенальти).

Алавес: Пачеко – Агиррегабириа, Химо Наварро, Лагуардиа, Дуарте – Алеиш Видаль, Ману Гарсия, Пина (Бурги, 86), Риоха (Берк, 61) – Хоселу (Пере Понс, 77), Лукас Перес.

Вальядолид: Масип – Мойяно (Порро, 65), Оливас, Салису, Барба – Плано, Алькарас, Мичел, Тони Вилья (Ануар, 46) – Унал, Гвардиола (Сандро Рамирес, 46).

Предупреждения: Лагуардиа, Ману Гарсия, Риоха – Барба, Алькарас, Порро.

На 26-й минуте счёт открыл нападающий «Алавеса» Хоселу. Через 6 минут полузащитник Томас Пина упрочил преимущество хозяев. Во втором тайме, на 75-й минуте, главный арбитр встречи Марио Мелеро назначил пенальти в ворота «Вальядолида», который успешно реализовал форвард «Алавеса» Лукас Перес.

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«Алавес» набрал 15 очков и поднялся на 15-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Вальядолид» (17) — на 13-м месте в таблице чемпионата Испании. Лидером соревнований на данный момент является «Реал Сосьедад», набравший 23 очка в 13 матчах.

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Футбол, Чемпионат Испании, ФК Вальядолид, ФК Алавес, Новости футбола.
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