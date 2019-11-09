Пиоли ответил на слухи о переходе Ибрагимовича в Милан

Новости спорта:Главный тренер Милана прокомментировал возможный трансфер Златана Ибрагимовича в итальянский клуб.

Нападающий Златан Ибрагимович - великий игрок, но главный тренер "Милана" Стефано Пиоли не уверен, вернется ли футбоилст сборной Швеции в этот клуб.

Контракт 38-летнего форварда с командой MLS "Лос-Анджелес Гэлакси" истекает в конце года, и европейская пресса связывала футболиста с переходом в несколько клубов Старого Света.

Комиссар MLS Дон Гарбер заявил, что на этой неделе Ибрагимович договорился с "Миланом", где он провел два сезона, прежде чем уехать в "Пари Сен-Жермен" в 2012 году. "Милану" было дано указание усилить состав в январе после неудачного начала кампании, но Пиоли не хочет пока подтверждать, приедет Ибрагимович в Италию или нет.

"Ибра - отличный игрок, - заявил он на пресс-конференции Пиоли. - Но январский рынок еще далеко. У нас еще будет время, чтобы оценить ситуацию".