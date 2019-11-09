Бавария разнесла Боруссию Д в 11-м туре Бундеслиги

Новости спорта:Мюнхенская Бавария разнесла дортмундскую Боруссию в 11-м туре чемпионата Германии по футболу.

В матче 11-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» принимала дортмундскую «Боруссию». Встреча прошла в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

Бавария – Боруссия Д 4:0

Голы: Левандовски, 17, 76, Гнабри, 47, Хуммельс, 80 (в свои ворота).

Бавария: Нойер – Павар, Мартинес, Алаба, Дэвис – Горецка (Алькантара, 72), Киммих – Коман (Перишич, 75), Мюллер, Гнабри (Коутиньо, 70) – Левандовски.

Боруссия Д: Бюрки – Хакими, Аканджи, Хуммельс, Шульц – Витсель, Вайгль (Алькасер, 61) – Санчо (Геррейру, 36), Брандт, Азар – Гетце (Ройс, 61).

Предупреждения: Коман, Киммих — Ройс.

Первый мяч забил нападающий «Баварии» Роберт Левандовски на 17-й минуте. В начале второго тайма преимущество мюнхенской команды увеличил полузащитник Серж Гнабри. На 76-й минуте Левандовски оформил дубль. В концовке защитник «Боруссии» Матс Хуммельс отправил мяч в свои ворота.

Форвард Томас Мюллер отметился двумя результативными передачами. Ещё один голевой пас записал в актив защитник Бенжамен Павар.

«Бавария», набрав 21 очко, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Германии, «Боруссия» Д (19) — пятое.