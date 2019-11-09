Левандовски вписал свое имя в историю Бундеслиги в матче с Боруссией Д

Нападающий Баварии Роберт Левандовски отметился двумя голами в матче 11-го тура Бундеслиги против дортмундской Боруссии (4: 0).
Польский форвард установил историческое достижение – он впервые в истории элитной лиги Германии забивал в 11 матчах подряд, информирует Gracenote Live.
Ранее в 10 матчах подряд отмечались Пьер-Эмерик Обамеянг и Клаус Аллофс.
Отметим, что Левандовски с большим отрывом лидирует в бомбардирской гонке Бундеслиги. В активе поляка уже 15 голов, тогда как Тимо Вернер из Лейпцига забил 9. Всего в сезоне форвард Баварии в 18 матчах отличился 22 раза.