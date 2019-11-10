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"Король штрафных": Месси забил умопомрачительные голы Сельте (Видео)

"Король штрафных": Месси забил умопомрачительные голы Сельте (Видео)
07:41 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Видео голов и обзор матча 13-го тура чемпионата Испании Барселона - Сельта.

В завершающем матче субботнего игрового дня в Испании Барселона на своем поле принимала Сельту. Каталонцы собирались исправиться после поражения от Леванте и ничьей против Славии. Сельта, в свою очередь, получила нового тренера, а потому желала начать новую главу в клубе с положительного результата.

С первых минут игра обрела не самый высокий темп. Соперники присматривались друг к другу. "Кельты" даже выглядели несколько предпочтительнее, но первый момент возник у Барселоны - Лионель Месси пробил из-за пределов штрафной, но Бланко грамотно расположился и мяч забрал. Каталонцы продолжили увеличивать давление на ворота противника.

В одном из моментов Нельсон Семеду простреливал с левого фланга, а мяч угодил в руку защитнику Сельты Айду. Сразу же после этого португальца заменил Бускетс. Такая вот благодарность от Эрнесто Вальверде. Лионель Месси, стоит сказать, уверенно реализовал "приговор", разведя мяч и вратаря по разным углам. 1:0.

Барселона хочет усилить атаку звездой Арсенала

Сельта не сдалась и достаточно неплохо атаковала. Гости смогли заработать штрафной в конце тайма, который отличным ударом реализовал Оласа. 1:1. Казалось, что команды так и уйдут на перерыв, но Месси еще не сказал свое слово. Лионель Месси не менее классным ударом со штрафного послал мяч в верхний угол ворот. 2:1.

В перерыве на поле появился Усман Дембеле — француз буквально сразу мог отличиться, но немного точности ему не хватило.А Месси ничем не удивил. Лео, кажется, зацепил удар со штрафного от Оласы, а потому аргентинец реализовал еще одно стандартное положение, сделав счет 3:1 ударом без шансов для голкипера.

Подопечные Эрнесто Вальверде продолжили владеть территориальным преимуществом. В одном из моментов Месси вывел Гризманна на ударную позицию в чужой штрафной, но тот не смог переиграть Бланко в ближнем бою. И все-таки в конце матча Барселона забила еще раз - Серхио Бускетс оказался первым на подборе около чужой штрафной и пробил в ближний угол. 4:1. Финальный свисток арбитра зафиксировал разгромную победу Барселоны.

Барселона - Сельта 4:1

Голы: Месси, 23 (с пенальти), 45+1, 48, Бускетс, 85 — Оласа, 42

Барселона: Тер Штеген — Семеду (Бускетс, 23), Пике, Умтити, Фирпо — Роберто, Де Йонг, Артур — Месси, Гризманн (Суарес, 73), Фати (Дембеле, 46)

Сельта: Бланко — Мальо, Айду, Араухо, Оласа — Систо (Б. Мендес, 64), Белтран, Диоп (Фернандес, 81), Лоботка (Д. Суарес, 76), Хунка — Аспас

Предупреждения: Умтити, Месси, Роберто, Бускетс — Белтран

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