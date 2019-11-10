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Гол прямым ударом с углового в АПЛ (Видео)
08:40 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Видео голов и обзор матча 12-го тура АПЛ Бернли - Вест Хэм.

Вест Хэм уступил на выезде Бернли со счетом 0:3. В составе "бордовых" отличились Барнс и Вуд, а еще один гол забил в свои ворота голкипер "молотобойцев" Роберто.

Нападающий Андрей Ярмоленко вышел на замену на 20-й минуте вместо травмированного полузащитника Марка Нобла. Отличиться результативными действиями украинскому форварду не удалось.

Бернли - Вест Хэм 3:0

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Голы: Барнс, 11, Вуд, 44 Роберто, 54 (автогол).

Бернли: Поуп – Бардсли, Тарковски, Ми, Тэйлор – Хендрик, Корк, Вествуд, Макнил – Барнс (Родригес, 81), Вуд (Брэйди, 90).

Вест Хэм: Роберто – Фредерикс, Бальбуэна, Диоп, Крессуэлл – Райс – Снодграсс, Нобл (Ярмоленко, 20), Форнальс (Айети, 64), Фелипе Андерсон (Лансини, 56) – Аллер.

Предупреждения: Ми (45), Фредерикс (69), Вествуд (88).

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