Гол прямым ударом с углового в АПЛ (Видео)

Вест Хэм уступил на выезде Бернли со счетом 0:3. В составе "бордовых" отличились Барнс и Вуд, а еще один гол забил в свои ворота голкипер "молотобойцев" Роберто.
Нападающий Андрей Ярмоленко вышел на замену на 20-й минуте вместо травмированного полузащитника Марка Нобла. Отличиться результативными действиями украинскому форварду не удалось.
Бернли - Вест Хэм 3:0
Голы: Барнс, 11, Вуд, 44 Роберто, 54 (автогол).
Бернли: Поуп – Бардсли, Тарковски, Ми, Тэйлор – Хендрик, Корк, Вествуд, Макнил – Барнс (Родригес, 81), Вуд (Брэйди, 90).
Вест Хэм: Роберто – Фредерикс, Бальбуэна, Диоп, Крессуэлл – Райс – Снодграсс, Нобл (Ярмоленко, 20), Форнальс (Айети, 64), Фелипе Андерсон (Лансини, 56) – Аллер.
Предупреждения: Ми (45), Фредерикс (69), Вествуд (88).