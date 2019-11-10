Лестер - Арсенал: видеообзор матча АПЛ 9.11.2019

Новости спорта:Видео голов и обзор матчи 12-го тура АПЛ Лестер Сити - Арсенал.

Субботнее противостояние в рамках 12-го тура Английской Премьер-лиги между Лестером и лондонским Арсеналом на поле "Кинг Пауэр Стэдиум" стало своего рода последним шагом к предстоящей на следующий день битве главных фаворитов в борьбе за чемпионский титул. Однако подопечные Брэндона Роджерса и сами были не прочь подобраться как можно ближе к лидерской позиции, и только лишь после этого наблюдать за течением главной битвы футбольного уикенда в Англии.

Последний раз, и второй в сумме в этом сезоне, Лестер уступал еще в начале октября, когда не сумел сдержать натиск Ливерпуля в концовке выездного противостояния на "Энфилде" (1:2). Однако в следующих своих поединках "лисы" попросту сминали соперника, попутно укрепляясь на вершине турнирной таблицы, а также продвигаясь по сетку Кубка Английской лиги.

У подопечных Унаи Эмери дела обстояли куда хуже. "Канониры" не побеждали в чемпионате примерно с того же периода, когда их соперник по отчетной встрече бился со "скаузерами". И, собственно, тому же Ливерпулю Арсенал уступил в Кубке лиги в серии пенальти (5:5, по пен. — 4:5), из-за чего на один трофей меньше в этом сезоне будет иметь шансы поднять над головой команда из Лондона. Неудачи в национальном первенстве стоили гостям этой встречи роли одного из претендентов на попадание в четверку сильнейших, однако игра против Лестера имела все шансы подтолкнуть коллектив Эмери обратно в борьбу.

Постепенно мы Европа движется к завершению осеннего сезона, что на Британских островах сопровождается еще большим количеством осадков. Дождливый Лестер встретил футболистов из подтрибунных помещений настоящей водной стеной, которая так и не завершила свою "работу" вплоть до финального свистка. Однако газоны на британских полях могут справится и с такой нагрузкой, так что качество футбола от погодных условий не пострадало, чего не скажешь о верхней одежде главных тренеров, которым на нервной почве пришлось всю игру провести на ногах.

Команда Унаи Эмери провела на действительно солидном уровне лишь небольшой отрезок в первом тайме, во время которого несколько раз серьезно угрожала воротам Шмайхеля. Не смог бы помочь своей команде Каспер, если бы Александер Ляказетт попал своим обводящим ударом от лицевой границы вратарской под правую штангу.

Однако чего-то большего из своей игры Арсенал выжать уже не смог, и постепенно инициатива начала отходить к футболистам Роджерса. Удары Айози Переса и Мэддисона из-за пределов штрафной заставили не на шутку занервничать Лено, ведь немецкий голкипер явно не мог дотянуться до мяча, попади соперники в створ ворот.

Развязка поединка подкралась к зрителям несколько незаметно. Лестер плавно раскатывал мяч по всей ширине чужой половины поля, однако в один момент бросил все свои силы к чужим владениям, разыграв блестящую комбинацию уже в пределах штрафной. Тилеманс покатил мяч между ног Торрейре, после чего Варди спокойно поразил левый угол ворот Лено. И ровно туда же направил свой удар Мэддисон практически в следующей атаке, сумев завершить добротную скидку от все того же Джейми. И на этом, собственно, все. Достаточно скупой на голевые моменты поединок под проливным дождем, в котором "лисам" удалось сохранить "шерсть" сухой.

В следующем туре Лестер отправится на выездной поединок против Брайтона, а Арсенал на "Эмирейтс" будет принимать Саутгемптон.

Лестер Сити - Арсенал 2:0

Голы: Варди, 68, Мэддисон, 75.

Лестер Сити: Шмайхель — Перейра, Эванс, Сеюнджю, Чилвелл — Ндиди — Перес (Грей, 59), Тилеманс, Мэддисон, Барнс (Прат, 73) — Варди.

Арсенал: Лено — Бельерин, Холдинг (Пепе, 77), Давид Луис, Колашинац — Торрейра (Уиллок, 80), Чеймберс, Гендузи — Озил — Ляказетт, Обамеянг.

Предупреждения: Эванс — Бельерин.