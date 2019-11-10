"Сашко, де ти гуляв": в Англии вратарь повторил "подвиг" Шовковского (Видео)

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11:30 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:В матче Барнсли - Сток Сити случился курьезный эпизод с участием вратаря Бредли Коллинса.

В матче шестнадцатого тура Чемпионшипа случился досадный эпизод. Голкипер Барнсли Бредли Коллинс выбивал мяч вперед, но не сумел должным образом подсечь мяч, в результате чего его перехватил Сэм Клукас и забил гол в пустые ворота с центра поля.

Видео гола:

В конечном итоге, Барнсли пропустил еще трижды от Сток Сити и проиграл.

Напомним, в матче плей-офф ЧЕ-2000 Словения - Украина вратарь национальной команды Александр Шовковский допустил подобный ляп:

Барнсли - Сток Сити 2:4

Голы: Макгиэн, 47, Шмидт, 82 – Клукас, 8, 67, Грегори, 30 (с пенальти), Аллен, 63.

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Футбол, Видео, Чемпионшип, Новости футбола, Барнсли - Сток Сити.
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