"Сашко, де ти гуляв": в Англии вратарь повторил "подвиг" Шовковского (Видео)

В матче шестнадцатого тура Чемпионшипа случился досадный эпизод. Голкипер Барнсли Бредли Коллинс выбивал мяч вперед, но не сумел должным образом подсечь мяч, в результате чего его перехватил Сэм Клукас и забил гол в пустые ворота с центра поля.
Видео гола:
В конечном итоге, Барнсли пропустил еще трижды от Сток Сити и проиграл.
Напомним, в матче плей-офф ЧЕ-2000 Словения - Украина вратарь национальной команды Александр Шовковский допустил подобный ляп:
Барнсли - Сток Сити 2:4
Голы: Макгиэн, 47, Шмидт, 82 – Клукас, 8, 67, Грегори, 30 (с пенальти), Аллен, 63.