Лидер Наполи перейдет в другой итальянский гранд

Новости спорта:Дрис Мертенс может пополнить ряды Интера.

Согласно авторитетным итальянским источникам, Дрис Меренс, у которого контракт с "Партенопеями" заканчивается летом 2020 года, перейдет в другой топ-клуб Серии А.

Главным претендентом считается Интер. Миланский клуб и бельгийский форвард провели несколько переговоров и договорились об условиях контракта.

Согласно инсайдам, договор будет подписан по схеме 2+1 с годовой заработной платой около 6 миллионов евро.

Стоит напомнить, что в Наполи игрок выступает с 2013 года, когда его купили из Наполи. За это время в чемпионате Италии Мертенс сыграл 212 матчей, в которых забил 88 мячей.