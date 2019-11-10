Скачать
Воскресенье, 10.11.2019
Претендент на бой с Ломаченко избил соперника (Видео)
Претендент на бой с Ломаченко избил соперника (Видео)
Шахтер - Динамо: онлайн трансляция матча
Шахтер - Динамо: онлайн трансляция матча
Заря - Колос: онлайн видео-трансляция матча 14-го тура УПЛ
Заря - Колос: онлайн видео-трансляция матча 14-го тура УПЛ
Легендарный богатырь Пудзяновски побил бодибилдера из Боснии (Видео)
Легендарный богатырь Пудзяновски побил бодибилдера из Боснии (Видео)

Лидер Наполи перейдет в другой итальянский гранд

Лидер Наполи перейдет в другой итальянский гранд
15:52 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Twitter

Новости спорта:Дрис Мертенс может пополнить ряды Интера.

Согласно авторитетным итальянским источникам, Дрис Меренс, у которого контракт с "Партенопеями" заканчивается летом 2020 года, перейдет в другой топ-клуб Серии А.

Главным претендентом считается Интер. Миланский клуб и бельгийский форвард провели несколько переговоров и договорились об условиях контракта.

Согласно инсайдам, договор будет подписан по схеме 2+1 с годовой заработной платой около 6 миллионов евро. 

Кальяри уничтожил Фиорентину

Стоит напомнить, что в Наполи игрок выступает с 2013 года, когда его купили из Наполи. За это время в чемпионате Италии Мертенс сыграл 212 матчей, в которых забил 88 мячей. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Наполи, Серия А, Интер, Дрис Мертенс.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Король штрафных": Месси забил умопомрачительные голы Сельте (Видео)
02 Завада - Нурмагомедов: видео нокаута
03 "Сашко, де ти гуляв": в Англии вратарь повторил "подвиг" Шовковского (Видео)
04 Левандовски вписал свое имя в историю Бундеслиги в матче с Боруссией Д
05 Претендент на бой с Ломаченко избил соперника (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь