Михайличенко: Чемпионство еще не проиграно

Новости спорта:Алексей Михайличенко прокомментировал игру с Шахтером.

Сегодня «Динамо» в центральном матче 14-го тура УПЛ на выезде уступило «Шахтеру» со счетом 0:1. Наставник киевлян Алексей Михайличенко поделился впечатлениями от матча:

- Что вы говорили игрокам, когда в матче была вынужденная пауза?

- Какой секрет? Нам ужно было отыгрываться, агрессивнее играть в атаке.

- Почему вы поменяли Миколенко? Из-за того, что он получил желтую карточку?

- Нет, он получил травму.

- Борьба за «золото» «Динамо» уже проиграна? Или еще есть шансы? Все-таки разрыв составляет 13 очков…

- Пока есть шансы, мы будем бороться. Сегодняшняя игра была больше, чем за три очка. Это игра другой категории.