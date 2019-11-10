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Михайличенко: Чемпионство еще не проиграно

Михайличенко: Чемпионство еще не проиграно
19:55 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости спорта:Алексей Михайличенко прокомментировал игру с Шахтером.

Сегодня «Динамо» в центральном матче 14-го тура УПЛ на выезде уступило «Шахтеру» со счетом 0:1. Наставник киевлян Алексей Михайличенко поделился впечатлениями от матча:

- Что вы говорили игрокам, когда в матче была вынужденная пауза?

- Какой секрет? Нам ужно было отыгрываться, агрессивнее играть в атаке.

- Почему вы поменяли Миколенко? Из-за того, что он получил желтую карточку?

- Нет, он получил травму.

Шахтер - Динамо: обзор матча

- Борьба за «золото» «Динамо» уже проиграна? Или еще есть шансы? Все-таки разрыв составляет 13 очков…

- Пока есть шансы, мы будем бороться. Сегодняшняя игра была больше, чем за три очка. Это игра другой категории.

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ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, УПЛ.
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