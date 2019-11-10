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Каштру: Расизм - это позор

Каштру: Расизм - это позор
20:11 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Луиш Каштру прокомментировал игру с Динамо.

Сегодня «Шахтер» в 14-м туре УПЛ дома обыграл «Динамо» 1:0. Матч запомнился скандалом: поединок останавливался из-за расистских оскорблений в адрес игроков «Шахтера».

Наставник «Шахтера» Луиш Каштру на послематчевой пресс-конференции был возмущен поведением фанатов «Динамо»:

«Сегодня мои игроки проявили характер, который показывали в течение всего поединка. Хочу поддержать всех, кто страдает от расизма. Потому что проявления расизма недопустимы. Это был, есть и будет позор. Мы должны бороться против этого ежедневно и ежесекундно».

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После этих слов Каштру покинул пресс-конференцию, и отвечать на вопросы журналистов отказался.

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ФК Шахтер, УПЛ, Новости спорта, Новости футбола, Луиш Каштру.
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