Парма обыграла клуб Паулу Фонсеки

Новости спорта:Рома продлила свою неудачную серию.

"Парма" обыграла на своем поле "Рому" со счетом 2:0 в 12-м туре Серии А, нанеся команде тренера Пауло Фонсеки второе поражение в чемпионате. Ранее на этой неделе римляне также проиграли в Лиге Европы, уступив в Мёнхенгладбахе "Боруссии" - 1:2.

Римляне выглядели неубедительно и единственный реальный шанс был у Александра Коларова, который прямым штрафным ударом попал в каркас ворот, а на добавление Пасторе блестящую реакцию продемонстрировал Сепе.

На 68-й минуте пармезанцы дождались своего шанса и "забытый" в штрафной Матиа Спрокати аккуратно отправил мяч в дальний угол. Навал гостей не имел большого значения, зато хозяева на последних секундах компенсированного времени провели разящую контратаку, которую завершил Андреас Корнелиус.

Таким образом, "Парма" набрала 17 очков и поднялась на восьмое место в турнирной таблице, а "Рома" занимает шестое место с активом в 22 очка