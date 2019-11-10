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Гвардиола: Это был один из лучших наших матчей

Гвардиола: Это был один из лучших наших матчей
22:10 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Твиттер

Новости спорта:Гвардиола очень доволен своими игроками в матче с Ливерпулем

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался после поражения в матче 12-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (1:3).

«Сегодня мы показали, почему являемся чемпионами. Я очень горжусь своей командой, сильнее, чем когда-либо. Мы можем гордиться тем, как сыграли против самой сильной команды Европы.

Спрашивайте у судей, а не у меня. Спрашивайте у Майка Райли и у парней, которые работали на ВАР. Я хочу разговаривать о нашем сегодняшнем выступлении, которое было очень хорошим. Это был один из лучших наших матчей.

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Мы играли как команда, которая выиграла два чемпионских титула подряд. Нельзя отрицать того, насколько хорош «Ливерпуль», но мы хорошо действовали и проявили характер.

Это было очень похоже на матч Лиги чемпионов. В той игре тоже были невероятные ситуации, но мы очень хорошо сыграли сегодня. Мы постоянно пытались и не сдавались. Именно поэтому мы выиграли чемпионат два раза подряд. Мы всегда сражаемся до конца.

Команде и клубу важно расти. Показать такую игру зрителям АПЛ – это честь для обеих команд», – сказал Гвардиола.

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ФК Ман Сити, ФК Ливерпуль, Пеп Гвардиола, Новости спорта, Новости футбола.
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