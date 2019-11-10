Гвардиола: Это был один из лучших наших матчей

Новости спорта:Гвардиола очень доволен своими игроками в матче с Ливерпулем

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался после поражения в матче 12-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (1:3).

«Сегодня мы показали, почему являемся чемпионами. Я очень горжусь своей командой, сильнее, чем когда-либо. Мы можем гордиться тем, как сыграли против самой сильной команды Европы.

Спрашивайте у судей, а не у меня. Спрашивайте у Майка Райли и у парней, которые работали на ВАР. Я хочу разговаривать о нашем сегодняшнем выступлении, которое было очень хорошим. Это был один из лучших наших матчей.

Мы играли как команда, которая выиграла два чемпионских титула подряд. Нельзя отрицать того, насколько хорош «Ливерпуль», но мы хорошо действовали и проявили характер.

Это было очень похоже на матч Лиги чемпионов. В той игре тоже были невероятные ситуации, но мы очень хорошо сыграли сегодня. Мы постоянно пытались и не сдавались. Именно поэтому мы выиграли чемпионат два раза подряд. Мы всегда сражаемся до конца.

Команде и клубу важно расти. Показать такую игру зрителям АПЛ – это честь для обеих команд», – сказал Гвардиола.