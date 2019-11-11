Неймар обратился к фанатам Динамо, поддержав Тайсона и Дентиньо

Новости спорта:Звездный форвард поддержал своих соотечественников.

Поединок четырнадцатого тура украинской Премьер-лиги между донецким Шахтером и киевским Динамо (1:0) завершился очередным скандалом.

Во втором тайме болельщики киевского клуба начали дискриминировать игроков "оранжево-черных" Тайсона и Дентиньо по расовым признакам. Бразильцы не стали это терпеть и направились к гостевому сектору. Тайсон показал средний палец фанатам Динамо, запустил в них мяч, а после расплакался и отправился в подтрибунное помещение.

Нападающий сборной Бразилии и ПСЖ Неймар поддержал своих соотечественников, репостнув в свой Instagram пост Алана Патрика с подписью "Нет расизму".

Стоит отметить, что главный арбитр матча в конечном итоге удалил Тайсона за его неприличный жест, и Шахтеру пришлось доигрывать последние минуты вдесятером. Несмотря на это, "горняки" смогли добыть минимальную победу со счетом 1:0.