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Моуриньо поздравил Ливерпуль с чемпионством за 26 туров до окончания сезона АПЛ

Моуриньо поздравил Ливерпуль с чемпионством за 26 туров до окончания сезона АПЛ
12:12 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Жозе Моуринью высказался касательно победы Ливерпуля над Манчестер Сити.

Бывший главный тренер Челси и Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью высказался касательно победы Ливерпуля над Манчестер Сити (3:1) в 12-м туре английской Премьер-лиги.

"Если вы уже отстали в борьбе за чемпионство, то должны ощущать, что можете еще догнать соперника. А лидирующая команда должна понимать, что еще не все кончен. Я думаю, что победитель в АПЛ уже есть, только если не произойдет какой-либо форс-мажор.

Ман Сити могут победить в девяти играх кряду, однако мне тяжело представить, что Ливерпуль может упустить преимущество в 9 пунктов", - приводит слова Жозе Sky Sports.

Ранее мы сообщали, что Гвардиола показал худшее начало сезона в карьере.

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ФК Ливерпуль, Футбол, АПЛ, Жозе Моуриньо, Новости футбола.
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