"Это полная глупость": Красников отреагировал на слухи об уходе из Динамо

Новости спорта:Евгений Красников опроверг информацию об уходе из киевского Динамо.

Соведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский заявил, что, по некоторым слухам, причина желания вице-президента киевского "Динамо" Евгения Красникова уйти из клуба, - зарплатная задолженность перед ним.

Сам Евгений Красников, как добавил Спиваковский, вышел на связь с программой, дал комментарий и подтвердил, что процесс переговоров по его уходу из клуба продолжается.

Красников также опроверг информацию о финансовой задолженности.

"Это полная глупость. Мне созданы прекрасные условия, за которые я благодарен президенту клуба Игорю Михайловичу Суркису. С первого дня моего прихода здесь создали прекрасные бытовые условия: Арендовали дом, дали служебную машину.

Никаких вопросов по зарплате - ее выплачивают вовремя. Единственное что - есть рабочие моменты, которые касаются только меня и президента клуба. Это наши, общие с ним, личные вопросы. Мы их решим и он обо всем объявит общественности", - пообещал Красников.