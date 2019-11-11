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Джака обратился к фанатам Арсенала: Было очень обидно

Джака обратился к фанатам Арсенала: Было очень обидно
12:52 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Гранит Джака в очередной раз прокомментировал неприятный эпизод в игре с Кристал Пэлас.

Полузащитник Арсенала Гранит Джака в очередной раз прокомментировал неприятный эпизод в игре с Кристал Пэлас (2:2), когда он послал болельщиков Канониров, освистывающих его во время игры. По словам швейцарца, он до сих пор не понимает такую реакцию фанатов.

«Когда мой номер засветился на мониторе четвертого арбитра, то я услышал ликование болельщиков. Это очень поразило и расстроило меня, было очень обидно», — цитирует Джаку Blick.ch.

«Подобную реакцию фанатов я не могу понять даже сейчас, особенно ярость и враждебность, направленную в мой адрес. Я воспринимаю критику, если команда играет плохо, но оскорбления капитана команды вызовут лишь плохую атмосферу в раздевалке и плохой настрой команды, которую необходимо поддерживать».

«Мои партнеры по команде поддерживали по меня, в первую очередь обращая внимание на то, что многим фанатам Арсенала по всему миру не понравилась такая реакция трибун. Я сохраню позитивный настрой и приложу все усилия, чтобы доказать, что являюсь важной частью великой команды».

Ранее главный тренер Арсенала Унаи Эмери сообщил, что не уверен в том, будет ли когда-либо еще Джака играть за Канониров. Он проведет встречу со швейцарцем во время международной паузы.

Напомним, в связи с произошедшим капитанская повязка перешла от Гранита Джаки к Пьеру-Эмерику Обамеянгу.

Джака в нынешнем сезоне в составе Арсенала провел 10 матчей во всех турнирах, отдав одну голевую передачу. Арсенал идет на пятом месте в турнирной таблице АПЛ.

Сегодня в 19:30 Арсенал на выезде сыграет против Лестера.

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ФК Арсенал (Лондон), Футбол, АПЛ, Новости футбола, Гранит Джака.
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