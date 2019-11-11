Альварес и Сондерс договариваются о бое

Новости спорта:Сауль Альварес может встретиться с британским чемпионом мира.

Инсайдер Sports Illustrated Крис Манникс сообщает о начале переговоров между промоутерами Альвареса и Билли Джо Сондерса (29-0, 14 КО), которому принадлежит титул WBO во втором среднем весе.

Альварес и Сондерс должны были драться в 2018-м году, но перед боем британец провалил допинг-тест и выбыл из поединка.

Переговоры по бою Альварес – Сондерс не должны стать проблемными, поскольку оба боксера сотрудничают со стриминговым сервисом DAZN.

Зарубежные СМИ отмечают, что для DAZN приоритетным вариантом является третий бой Альвареса с чемпионом IBF Геннадием Головкиным. Транслятор пытается убедить Канело в целесообразности этого поединка.

Сауль Альварес в последнем бою нокаутировал Сергея Ковалева и стал чемпионом мира в полутяжелом весе.

Билли Джо Сондерс на прошлой неделе досрочно разобрался с малоизвестным аргентинцем Марсело Косересом.