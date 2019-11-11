Беленюк: Расизму не место в нашей стране

Новости спорта:Жан Беленюк в своем Facebook раскритиковал проявления расизма на матче 14-го тура украинской Премьер-лиги Шахтер — Динамо.

Двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе и народный депутат Жан Беленюк в своем Facebook раскритиковал проявления расизма на матче 14-го тура украинской Премьер-лиги Шахтер — Динамо (1:0).

«Расизм — это позорно для страны, которая выбрала для себя европейский вектор направления. Для страны, которая желает жить достойно и цивилизованно!

Футбольный матч Шахтер — Динамо был остановлен из-за проявлений расизма в сторону игроков. Мне очень обидно и грустно видеть, что в современном развитом украинском обществе есть люди, которые превозносят себя путем унижения других. Каким нечем похвастаться, кроме цвета кожи. Не знанием, не достижениями, не успехами, не поступками…

Это позорно не только для болельщиков и людей, которые оскорбляют других, но и позорно для всей страны!

Я считаю КАТЕГОРИЧЕСКИ недопустимы подобные инциденты. Расизму и дискриминации не место ни на футбольном поле, ни в парламенте, ни на улицах города!»

Матч Шахтер — Динамо (1:0) был приостановлен на некоторое время из-за расистских кричалок от болельщиков киевлян в сторону игроков Горняков. После возвращения на поле судья встречи Николай Балакин удалил Тайсона из-за демонстрации полузащитником среднего пальца фанатам Динамо.

Динамо на своем официальном сайте опубликовало заявление, в котором призвало расследовать произошедший инцидент и выразило готовность принимать в нем всестороннее участие.