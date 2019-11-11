Леоненко дал ценный совет футболистам Динамо

Новости спорта:Виктор Леоненко подвел итоги матча Шахтер - Динамо.

Эксперт программы «Великий футбол» Виктор Леоненко поделился впечатлениями от победы донецкого «Шахтера» над киевским «Динамо» (1:0) в матче 14-го тура украинской Премьер-лиги.

«Обе команды использовали высокий прессинг. У Динамо, вообще, и в Дании в Лиге Европы не сложилось, хотя была инициатива.

Мне кажется, проблема в напряжении, которое есть в голове у футболистов. Я уже как-то говорил всем командам, которые участвуют и хотят быть наверху, той же Александрии. Понятно, что трудно, куча игр. А если еще и сборники…

Но так было всю жизнь. И в Советском союзе у Динамо и Шахтера всегда была кубковая команда. Так что, тут надо выбирать – или в кубках играть, или сосредоточиться на чемпионате», - сказал Леоненко.