Камбэк легенды не состоится: МЮ не намерен подписывать экс-звезду клуба

Новости спорта:Шведский форвард Златан Ибрагимович не вернется на "Олд Траффорд".

Златан Ибрагимович, который в январе будет свободным агентом, не вернется в Манчестер Юнайтед, сообщает Sky Sports.

Оле-Гуннар Сульшер хочет пополнить ряды атаки команды, но 38-летний швед в его планы не входит. Ибрагимович выступал за Юнайтед практически два сезона, отметившись 29 голами за клуб.

Активнее всего шведу прочат возвращение в Италию. Сам игрок говорил, что был бы рад играть за Наполи под руководством Карло Анчелотти, Болонья объявила о намерении подписать Златана, а глава MLS Дон Гарбер утверждает, что форвард ведет переговоры с Миланом.

Что касается Манчестер Юнайтед, то клубу приписывают интерес к Марио Манджукичу из Ювентуса и нападающему Борнмута Каллуму Уилсону.