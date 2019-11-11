Скандальный экс-капитан Арсенала близок к переходу в клуб Серии А

Новости спорта:Хавбек сборной Швейцарии Гранит Джака может перебраться итальянский чемпионат.

"Милан" заинтересован в подписании полузащитника "Арсенала" Гранита Джаки, об этом пишет Tuttomercatoweb со ссылкой на телеканал RSI.

По сведениям источника, 27-летний швейцарец в одном шаге от перехода в итальянский клуб.

Джака испортил отношения с болельщиками "Арсенала", вступив с ними в перепалку во время матча 10-го тура АПЛ против "Кристал Пэлас" (2:2). После этого инцидента швейцарец был лишен капитанской повязки, а также пропустил четыре матча.

В текущем сезоне на его счету 9 матчей в чемпионате Англии, в которых он сделал один результативный пас.