Суперкубок Испании-2019: результаты жеребьевки

Новости спорта:Суперкубок Испании впервые будет проведен с участием четырех команд.

В результате жеребьевки Суперкубка Испании Барселона сыграет с Атлетико, а Реал будет противостоять Валенсии, сообщает Marca.

Матч между левантицами и подопечными Зидана состоится в среду, 8 января. Каталонцы, в свою очередь, будут противостоять команде Симеоне на следующий день.

Отметим, что Суперкубок Испании впервые будет проведен с участием четырех команд.

Барселона и Валенсия квалифицировалась в качестве финалиста и победителя Кубка Испании, а мадридские команды через чемпионат.

Напомним, что сами матчи пройдут в Саудовской Аравии. Финал турнира запланирован на 12 января.