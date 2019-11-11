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Суперкубок Испании-2019: результаты жеребьевки

Суперкубок Испании-2019: результаты жеребьевки
19:42 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Суперкубок Испании впервые будет проведен с участием четырех команд.

В результате жеребьевки Суперкубка Испании Барселона сыграет с Атлетико, а Реал будет противостоять Валенсии, сообщает Marca.

Матч между левантицами и подопечными Зидана состоится в среду, 8 января. Каталонцы, в свою очередь, будут противостоять команде Симеоне на следующий день.

Отметим, что Суперкубок Испании впервые будет проведен с участием четырех команд.

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Барселона и Валенсия квалифицировалась в качестве финалиста и победителя Кубка Испании, а мадридские команды через чемпионат.

Напомним, что сами матчи пройдут в Саудовской Аравии. Финал турнира запланирован на 12 января.

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ФК Реал, ФК Барселона, ФК Валенсия, ФК Атлетико М, Футбол, Суперкубок Испании, Новости футбола.
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