Президент Олимпика: Мы - клуб стабильный, без долгов

Новости спорта:Владислав Гельзин рассказал о финансовой ситуации в донецком Олимпике.

Президент донецкого «Олимпика» Владислав Гельзин в эфире программы «Футбольный формат» рассказал о задачах команды.

«Мы выбрались с дна турнирной таблицы, теперь уже заглядываемся в первую шестерку, хотя сложно это сделать, но мы смотрим с перспективой на наши задачи.

С приходом Висенте наладился тренировочный процесс, быт. Он — профессионал. Сегодня и команда довольна, и мы, как руководство, довольны.

Сейчас мы находимся на седьмом месте, и задача у нас — максимально брать очки. Когда пришел Висенте, то говорить ему о высоких задачах было бы неправильно. Задача была одна — выйти с последнего места и не оглядываться на зону вылета.

Команда с этим справилась, и сегодня мы уже смотрим на первую шестерку. Мне хочется, чтобы команда боролась за более высокие места. Исходя из этого, после первой части сезона будем ставить задачу укомплектовать команду так, чтобы тренерский штаб выполнил свою задачу.

Мы — клуб стабильный, без долгов. И это самое главное», — сказал Гельзин.