Ювентус не наказал Роналду за ссору с Сарри

Новости спорта:Криштиану Роналду не получил штрафов за свой поступок во время матча Серии А.

Вингер туринского Ювентуса Криштиану Роналду не получил штрафов за свой поступок во время матча Серии А против Милана. Об этом сообщает Goal.com.

Напомним, португалец был заменен в матче на 55-й минуте на Пауло Дибалу, который, по итогу, забил победный гол.

Уходя на замену Криштиану Роналду выглядел расстроенным и не пожал руку главному тренеру клуба Маурицио Сарри.

Согласно правилам Ювентуса, Роналду должен получить штраф, но руководство клуба не стало наказывать своего главного игрока.

Напомним, ранее английский эксперт Гари Линекер и тренер Фабио Капелло прокомментировали поступок Роналду.