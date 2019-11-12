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Ювентус не наказал Роналду за ссору с Сарри

Ювентус не наказал Роналду за ссору с Сарри
07:29 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Криштиану Роналду не получил штрафов за свой поступок во время матча Серии А.

Вингер туринского Ювентуса Криштиану Роналду не получил штрафов за свой поступок во время матча Серии А против Милана. Об этом сообщает Goal.com.

Напомним, португалец был заменен в матче на 55-й минуте на Пауло Дибалу, который, по итогу, забил победный гол.

Уходя на замену Криштиану Роналду выглядел расстроенным и не пожал руку главному тренеру клуба Маурицио Сарри.

Согласно правилам Ювентуса, Роналду должен получить штраф, но руководство клуба не стало наказывать своего главного игрока.

Напомним, ранее английский эксперт Гари Линекер и тренер Фабио Капелло прокомментировали поступок Роналду.

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Криштиану Роналду, ФК Ювентус, Футбол, Новости футбола.
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