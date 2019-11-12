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Стерлинга исключили из состава сборной Англии: названа причина

Стерлинга исключили из состава сборной Англии: названа причина
09:06 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Рахим и Джо Гомес что-то не поделили во время сборов в национальной команде.

Вингер Манчестер Сити Рахим Стерлинг отправился вместе с другими футболистами в расположение национальной команды Англии на матчи отбора к Евро-2020 против Черногории и Чехии.

Однако пресс-служба сборной неожиданно сообщила, что Стерлинг исключен из состава команды. Причина до сих пор неизвестна, но некоторые британские СМИ уверяют, что 23-летний хавбек затеял конфликт с защитником Ливерпуля Джо Гомесом.

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Тем не менее, Стерлинг все еще остается в официальной заявке на грядущий поединок.

Напомним, что в воскресенье, 10 ноября, Ливерпуль на Энфилде обыграл Манчестер Сити в скандальной игре.

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Все по теме:

Сборная Англии, ФК Манчестер Сити, ФК Ливерпуль, Рахим Стерлинг, Джо Гомес, Отбор на Евро-2020.
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