Стерлинга исключили из состава сборной Англии: названа причина

Новости спорта:Рахим и Джо Гомес что-то не поделили во время сборов в национальной команде.

Вингер Манчестер Сити Рахим Стерлинг отправился вместе с другими футболистами в расположение национальной команды Англии на матчи отбора к Евро-2020 против Черногории и Чехии.

Однако пресс-служба сборной неожиданно сообщила, что Стерлинг исключен из состава команды. Причина до сих пор неизвестна, но некоторые британские СМИ уверяют, что 23-летний хавбек затеял конфликт с защитником Ливерпуля Джо Гомесом.

Тем не менее, Стерлинг все еще остается в официальной заявке на грядущий поединок.

Напомним, что в воскресенье, 10 ноября, Ливерпуль на Энфилде обыграл Манчестер Сити в скандальной игре.