Тайсон установил уникальный "рекорд", заработав удаление в матче с Динамо

Новости спорта:Бразильский полузащитник удалялся только в матчах против Динамо.

Капитан Шахтера Тайсон в рамках поединка чемпионата Украины против Динамо заработал удаление в скандальном эпизоде с фанатами.

Для бразильца эта красная карточка стала второй в карьере в чемпионате Украины. Ранее он удалялся с поля в позапрошлом сезоне также в рамках матча против Динамо.

Как сообщает официальный сайт УПЛ, для Шахтера это удаление стало уже 87-м в чемпионатах. Этот показатель является рекордным. Такое же количество удалений у игроков Карпат и Днепра.

Кроме того, удаление Тайсона стало 10-м для игроков Шахтера в матчах против киевлян.