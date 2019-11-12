Скачать
Вторник, 12.11.2019
Клопп любит обыгрывать Гвардиолу: статистика противостояний
Клопп любит обыгрывать Гвардиолу: статистика противостояний
Украинка Сапсай - чемпионка мира по самбо
Украинка Сапсай - чемпионка мира по самбо
Названы лучший игрок и тренер 14-го тура УПЛ
Названы лучший игрок и тренер 14-го тура УПЛ
Матч Украина - Эстония обслужит известный испанец
Матч Украина - Эстония обслужит известный испанец

Расистский скандал в Украине: что грозит Динамо

Расистский скандал в Украине: что грозит Динамо
11:39 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола может наложить штраф на Динамо.

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола может наложить штраф на Динамо от 250 до 500 тысяч гривен из-за расизма болельщиков киевлян в игре с Шахтером в Харькове.

Помимо этого, Динамо рискует сыграть один матч в рамках чемпионата Украины при пустых трибунах. Это максимальное наказание для подобных прецедентов.

Сообщается, что рассмотрение дела о расизме в отношении игроков Шахтера Тайсона и Дентиньо состоится, когда арбитр встречи Николай Балакин предоставит протокол.

Напомним, судья матча также показал полузащитнику Шахтера Тайсону красную карточку за средний палец в адрес болельщиков Динамо. Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) обратился к УАФ по поводу отмены наказания для бразильца.

Вчера Украинская ассоциация футбола выступила с заявлением провести расследование и привлечь к ответственности виноватых в расистском скандале во время матча Шахтер — Динамо.

Бразильские игроки Шахтера стали жертвами оскорблений на расовой почве со стороны фанатов Динамо. Из-за поведения болельщиков киевлян матч был прерван на три минуты.

Шахтер победил Динамо (1:0), благодаря чему увеличил отрыв от бело-синих до 13 очков.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Шахтер, ФК Динамо (Киев), ФФУ, КДК, КДК ФФУ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шикарный финт Дентиньо, оставивший в дураках защитника Динамо Попова (Видео)
02 Антонио рассказал об атмосфере в Шахтере после скандала в игре с Динамо
03 Сборная Украины потеряла двух игроков перед матчем с Сербией
04 Тренер сборной Франции ответил на слова Зидана о Бензема
05 Гвардиола не понесет наказание за свое неподобающее поведение
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь