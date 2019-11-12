Расистский скандал в Украине: что грозит Динамо

Новости спорта:Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола может наложить штраф на Динамо.

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола может наложить штраф на Динамо от 250 до 500 тысяч гривен из-за расизма болельщиков киевлян в игре с Шахтером в Харькове.

Помимо этого, Динамо рискует сыграть один матч в рамках чемпионата Украины при пустых трибунах. Это максимальное наказание для подобных прецедентов.

Сообщается, что рассмотрение дела о расизме в отношении игроков Шахтера Тайсона и Дентиньо состоится, когда арбитр встречи Николай Балакин предоставит протокол.

Напомним, судья матча также показал полузащитнику Шахтера Тайсону красную карточку за средний палец в адрес болельщиков Динамо. Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) обратился к УАФ по поводу отмены наказания для бразильца.

Вчера Украинская ассоциация футбола выступила с заявлением провести расследование и привлечь к ответственности виноватых в расистском скандале во время матча Шахтер — Динамо.

Бразильские игроки Шахтера стали жертвами оскорблений на расовой почве со стороны фанатов Динамо. Из-за поведения болельщиков киевлян матч был прерван на три минуты.

Шахтер победил Динамо (1:0), благодаря чему увеличил отрыв от бело-синих до 13 очков.