Ибрагимович в шоке: футболист МЮ признан лучшим игроком Швеции

Центральный защитник Манчестер Юнайтед Виктор Линделеф второй год подряд признан лучшим футболистом Швеции, сообщает официальный сайт местной Федерации футбола.
Для 25-летнего футболиста эта награда стала второй год подряд, в прошлом году он также был признан лучшим благодаря тому, что стал основным защитником МЮ.
Залатан Ибрагимович, выступающий в МЛС, третий год подряд остается без награды после того, как до этого становился лучшим игроком Швеции 10 лет подряд.
Guldbollen 2019, grattis Victor - och ända in i kaklet i EM-kvalet! #fotbollsgalan pic.twitter.com/yM9v29QNIQ
— Svensk Fotboll (@svenskfotboll) 11 ноября 2019 г.
До Линделефа в 2017 году игроком года становился тогдашний защитник российского Краснодара Андреас Гранквист.
Виктор Линделеф выступает за Манчестер Юнайтед с лета 2017 года, за это время сыграв 82 матча и забив 1 гол во всех турнирах.