Скачать
Вторник, 12.11.2019
Клопп любит обыгрывать Гвардиолу: статистика противостояний
Клопп любит обыгрывать Гвардиолу: статистика противостояний
Украинка Сапсай - чемпионка мира по самбо
Украинка Сапсай - чемпионка мира по самбо
Названы лучший игрок и тренер 14-го тура УПЛ
Названы лучший игрок и тренер 14-го тура УПЛ
Матч Украина - Эстония обслужит известный испанец
Матч Украина - Эстония обслужит известный испанец

Ибрагимович в шоке: футболист МЮ признан лучшим игроком Швеции

Ибрагимович в шоке: футболист МЮ признан лучшим игроком Швеции
11:57 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:Виктор Линделеф второй год подряд признан лучшим футболистом Швеции

Центральный защитник Манчестер Юнайтед Виктор Линделеф второй год подряд признан лучшим футболистом Швеции, сообщает официальный сайт местной Федерации футбола.

Для 25-летнего футболиста эта награда стала второй год подряд, в прошлом году он также был признан лучшим благодаря тому, что стал основным защитником МЮ.

Залатан Ибрагимович, выступающий в МЛС, третий год подряд остается без награды после того, как до этого становился лучшим игроком Швеции 10 лет подряд.

До Линделефа в 2017 году игроком года становился тогдашний защитник российского Краснодара Андреас Гранквист.

Виктор Линделеф выступает за Манчестер Юнайтед с лета 2017 года, за это время сыграв 82 матча и забив 1 гол во всех турнирах.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, МЮ, Новости футбола, Виктор Линделеф.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шикарный финт Дентиньо, оставивший в дураках защитника Динамо Попова (Видео)
02 Антонио рассказал об атмосфере в Шахтере после скандала в игре с Динамо
03 Сборная Украины потеряла двух игроков перед матчем с Сербией
04 Тренер сборной Франции ответил на слова Зидана о Бензема
05 Гвардиола не понесет наказание за свое неподобающее поведение
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь