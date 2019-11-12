Ибрагимович в шоке: футболист МЮ признан лучшим игроком Швеции

Новости спорта:Виктор Линделеф второй год подряд признан лучшим футболистом Швеции

Центральный защитник Манчестер Юнайтед Виктор Линделеф второй год подряд признан лучшим футболистом Швеции, сообщает официальный сайт местной Федерации футбола.

Для 25-летнего футболиста эта награда стала второй год подряд, в прошлом году он также был признан лучшим благодаря тому, что стал основным защитником МЮ.

Залатан Ибрагимович, выступающий в МЛС, третий год подряд остается без награды после того, как до этого становился лучшим игроком Швеции 10 лет подряд.

Guldbollen 2019, grattis Victor - och ända in i kaklet i EM-kvalet! #fotbollsgalan pic.twitter.com/yM9v29QNIQ — Svensk Fotboll (@svenskfotboll) 11 ноября 2019 г.

До Линделефа в 2017 году игроком года становился тогдашний защитник российского Краснодара Андреас Гранквист.

Виктор Линделеф выступает за Манчестер Юнайтед с лета 2017 года, за это время сыграв 82 матча и забив 1 гол во всех турнирах.