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Неймар намерен вернуться в Барселону

Неймар намерен вернуться в Барселону
12:20 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Неймар не отказывается от идеи возвращения в Барселону.

Неймар не отказывается от идеи возвращения в Барселону, о чем вновь рассказал своим каталонским друзьям, сообщает Mundo Deportivo.

Бразилец за полтора месяца уже дважды посетил столицу Каталонии: в конце сентября на судебном разбирательстве с бывший клубом и в минувшие выходные.

Очевидцы заметили форварда, гуляющего по городу с полузащитником Барселоны и сборной Бразилии Артуром, а также в компании каталонских друзей.

В субботу ночью 27-летний футболист, который восстанавливается от травмы, посетил вечеринку по случаю дня рождения жены Луиса Суареса, на которой присутствовали сам уругваец и Лионель Месси.

Неймар мог вернуться в Барселону минувшим летом, однако в итоге трансфер не состоялся. Футболисты испанской команды были готовы даже пожертвовать зарплатами ради его возвращения.

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ФК Барселона, Неймар, Футбол, Новости футбола.
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