Неймар намерен вернуться в Барселону

Новости спорта:Неймар не отказывается от идеи возвращения в Барселону.

Неймар не отказывается от идеи возвращения в Барселону, о чем вновь рассказал своим каталонским друзьям, сообщает Mundo Deportivo.

Бразилец за полтора месяца уже дважды посетил столицу Каталонии: в конце сентября на судебном разбирательстве с бывший клубом и в минувшие выходные.

Очевидцы заметили форварда, гуляющего по городу с полузащитником Барселоны и сборной Бразилии Артуром, а также в компании каталонских друзей.

В субботу ночью 27-летний футболист, который восстанавливается от травмы, посетил вечеринку по случаю дня рождения жены Луиса Суареса, на которой присутствовали сам уругваец и Лионель Месси.

Неймар мог вернуться в Барселону минувшим летом, однако в итоге трансфер не состоялся. Футболисты испанской команды были готовы даже пожертвовать зарплатами ради его возвращения.