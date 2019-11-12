Соболь о переходе Ракицкого в Зенит: Аргументы звучат неубедительно

Новости спорта:Футболист сборной Украины Эдуард Соболь прокомментировал переход Ярослава Ракицкого в Зенит.

Левый защитник бельгийского Брюгге Эдуард Соболь, который принадлежит донецкому Шахтеру, высказался касательно решения своего бывшего одноклубника Ярослава Ракицкого уехать играть в Россию.

"Я не знаю, чем именно он руководствовался. Зенит выступает в Лиге чемпионов, но и Шахтер там играет. И весьма неплохо. Аргументы, что ему надо было кормить семью, звучат неубедительно. В Украине Ярик тоже хорошо зарабатывал бы. Полагаю, ему просто захотелось сменить обстановку. Он же всю футбольную жизнь провел в Шахтер, начиная с ДЮСШ. И последствия перехода ему были очевидны. Он же сразу сказал: "Знаю, на что иду". Реакция Украины читалась заранее. Так что здесь некого винить. Как получилось, так получилось.

Думаю, тренерский штаб Андрея Николаевича Шевченко следит за всеми потенциальными кандидатами. Независимо от того, где они выступают. Возьмите того же Ваню Ордеца. Не думаю, что дорога в сборную для него после перехода в Динамо закрыта. Сейчас вот он начал играть за клуб, забивать. Не удивлюсь, если его вызовут.

Я не знаю, что произошло между Яриком и Андреем Николаевичем. Но состав команды определяет главный тренер – и только он. Что же касается слов Ракицкого… Я читал его пост. Каждый имеет право на свою позицию. Я играл с Яриком и в Шахтере, и в сборной. Могу сказать о нем только хорошее. Очень сильный футболист, который из года в год доказывает свой уровень. И он действительно выкладывался в матчах и на тренировках на 200 процентов, как он сам сказал. Это не преувеличение", - рассказал Эдуард в интервью Советскому спорту.