Леоненко о комментаторах на ТК Футбол: Матчи предпочитаю смотреть без звука

Новости спорта:Виктор Леоненко раскритиковал комментаторов телеканалов "Футбол 1/2".

Экс-игрок «Динамо» Виктор Леоненко раскритиковал комментаторов телеканалов «Футбол 1/2».

«Я им как-то говорил: «Вы лобзалы, вас нужно гнать отсюда». Не потому, что они болеют за «Динамо». Делайте это дома. А не орать в микрофон на всю страну, будто сам готов выбежать на поле и забить. В нашей стране многие умеют играть в футбол языком.

Комментатор должен говорить то, что есть, а не то, что хочет или думает. Мне звонят болеющие за «Динамо» друзья и спрашивают: «Ну как так можно комментировать? Он же говорит то, чего нет».

Я не собираюсь никого материть. Это не мое дело. Тем более оставлять или выгонять с телеканалов «Футбол 1/2». Но подобную работу комментаторов неприятно слушать. Из-за этого футбольные матчи предпочитаю смотреть без звука», — сказал Леоненко.