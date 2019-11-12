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Леоненко о комментаторах на ТК Футбол: Матчи предпочитаю смотреть без звука

Леоненко о комментаторах на ТК Футбол: Матчи предпочитаю смотреть без звука
14:21 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Виктор Леоненко раскритиковал комментаторов телеканалов "Футбол 1/2".

Экс-игрок «Динамо» Виктор Леоненко раскритиковал комментаторов телеканалов «Футбол 1/2».

«Я им как-то говорил: «Вы лобзалы, вас нужно гнать отсюда». Не потому, что они болеют за «Динамо». Делайте это дома. А не орать в микрофон на всю страну, будто сам готов выбежать на поле и забить. В нашей стране многие умеют играть в футбол языком.

Комментатор должен говорить то, что есть, а не то, что хочет или думает. Мне звонят болеющие за «Динамо» друзья и спрашивают: «Ну как так можно комментировать? Он же говорит то, чего нет».

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Я не собираюсь никого материть. Это не мое дело. Тем более оставлять или выгонять с телеканалов «Футбол 1/2». Но подобную работу комментаторов неприятно слушать. Из-за этого футбольные матчи предпочитаю смотреть без звука», — сказал Леоненко.

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Футбол, Новости футбола, Виктор Леоненко, ТК Футбол.
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