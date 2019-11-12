Ярко и патриотично: Барселона презентовала новую форму (Видео)

Новости спорта:В этой форме каталонская Барселона сыграет в нескольких матчах сезона.

Барселона показала свой четвертый комплект игровой формы сезона-2019/20. Его особенность в том, что выполнен он в цветах и стилистике флага Каталонии.

Экипировка желтого цвета с ярко-красными полосками - как и на флаге.

Техническим спонсором команды по-прежнему выступает бренд спортивной одежды Nike.

В этой форме команда сыграет в нескольких матчах сезона.

"Откуда мы. На протяжении многих лет мы чувствовали это и уже 120 лет это глубоко внутри нас", - говорится в сообщении с представленной формой.

Напомним, что недавно в Барселоне проходили массовые протесты, связанные с вынесением приговоров для организаторов на территории Каталонии референдума за независимость от Испании. В связи с протестами матч Барселона - Реал перенесли на декабрь.