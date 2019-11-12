Сербия - Украина: прогнозы букмекеров на заключительный матч отбора Евро-2020

Новости спорта:Сборная Украины проведет заключительный матч отбора на Евро-2020 против сборной Сербии.

Сборная Украины сыграет на выезде против Сербии в матче 10-го тура отбора на Евро-2020. Поединок пройдет в Белграде на стадионе Райко Митич 17 ноября.

В первом матче сборных Украина разгромила соперника со счетом 5:0 во Львове.

В предстоящей встрече букмекеры считают, что шансов на победу как раз у сербов.

Так, на успех хозяев принимаются ставки с коэффициентом 2.05, а на победу подопечных Андрея Шевченко - 3.55. Ничейный результат оценивается в 3.55.

Отметим, что сборная Украины уже собралась в Киеве и начала подготовку к матчу.

Ранее сообщалось, что Марлос и Жуниор Мораес не примут участие в матчах сборной против Эстонии и Сербии.