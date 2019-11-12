Автор хет-трика в ворота Галатасарая: Хотел бы остаться в Реале навсегда

Новости спорта:Юный бразильский форвард Родриго Гоэс прокомментировал свое будущее в Реале.

Молодой вингер Родриго в последнее время удивляет многих своей игрой за "Реал". Сам бразилец рассказал, что ощущает себя комфортно в стане "сливочных".

"Я очень хорошо начал в "Реале". Не думаю, что начало карьеры в новой команде могло для меня сложиться лучшим образом. Я стал прогрессировать гораздо быстрее, нежели ожидал.

Мне нравится Мадрид и команда, которую я представляю. Здесь хороший климат и образ жизни. Если все будет идти и дальше подобным образом, хотел бы здесь остаться навсегда", - цитирует Родриго AS.

Напомним, что игрок забил три гола в ворота "Галатасарая" и стал лучшим футболистом недели в Лиге Чемпионов.