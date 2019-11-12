Скачать
Вторник, 12.11.2019
Клопп любит обыгрывать Гвардиолу: статистика противостояний
Клопп любит обыгрывать Гвардиолу: статистика противостояний
Украинка Сапсай - чемпионка мира по самбо
Украинка Сапсай - чемпионка мира по самбо
Ван Дейк - лучший футболист года по версии Goal
Ван Дейк - лучший футболист года по версии Goal
Матч Украина - Эстония обслужит известный испанец
Матч Украина - Эстония обслужит известный испанец

Экс-президент Реала: Реакция Роналду на замену вполне нормальна

Экс-президент Реала: Реакция Роналду на замену вполне нормальна
21:59 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Рамон Кальдерон прокомментировал поведение португальского форварда Криштиану Роналду в поединке с Миланом.

Бывший президент «Реала» Рамон Кальдерон прокомментировал поведение нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду в матче 12-го тура итальянской Серии А с «Миланом» (1:0).

Напомним, Роналду был крайне недоволен, что его заменили в матче, и не ответил на рукопожатие главному тренеру команды Маурицио Сарри. Вместо того чтобы сесть на скамейку запасных, он отправился в раздевалку. После чего 34-летний португальский футболист, не дожидаясь окончания матча с миланской командой, покинул стадион «старой синьоры» за несколько минут до финального свистка.

«Реакция Роналду вполне нормальна. Великие футболисты никогда не хотят уходить с поля. У Роналду характер победителя — он всегда хочет играть и выигрывать. Это характерная черта всех великих игроков. Помню, нечто подобное случалось с Роналдо. Он просил ставить его в стартовый состав даже в товарищеских матчах.

Футболисты Ювентуса требуют извинений от Роналду

Руководству „Ювентуса“ следует поговорить с Роналду, дать игроку успокоиться и не принимать поспешных решений. Лучше всего дать ему понять, что такое не должно повториться», — приводит слова Кальдерона Calciomercato.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Криштиану Роналду, ФК Ювентус, Футбол, Чемпионат Испании, Новости футбола, Рамон Кальдерон.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шикарный финт Дентиньо, оставивший в дураках защитника Динамо Попова (Видео)
02 Антонио рассказал об атмосфере в Шахтере после скандала в игре с Динамо
03 Сборная Украины потеряла двух игроков перед матчем с Сербией
04 Тренер сборной Франции ответил на слова Зидана о Бензема
05 Гвардиола не понесет наказание за свое неподобающее поведение
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь