"Я снова дома": Роналдиньо объявил о возвращении в Барселону

Экс-игрок Барселоны Роналдиньо объявил о возвращении в каталонский клуб в своем Instagram-аккаунте. Подробности пока что не разглашаются.
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"Я снова дома. Благодарен Богу за преданность и уважение. Здесь всегда невероятная энергия. Встретился с президентом. Скоро мы объявим новости", — гласит комментарий Роналдиньо.
Роналдиньо в бытность игроком провел за Барселону 207 матчей, в которых отметился 94 голами и 71 результативной передачей.
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