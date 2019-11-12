"Я снова дома": Роналдиньо объявил о возвращении в Барселону

Новости спорта:Легендарный бразильский футболист Роналдиньо объявил о возвращении в каталонскую Барселону.

Экс-игрок Барселоны Роналдиньо объявил о возвращении в каталонский клуб в своем Instagram-аккаунте. Подробности пока что не разглашаются.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ronaldo de Assis Moreira (@ronaldinho) 12 Ноя 2019 в 8:19 PST

"Я снова дома. Благодарен Богу за преданность и уважение. Здесь всегда невероятная энергия. Встретился с президентом. Скоро мы объявим новости", — гласит комментарий Роналдиньо.

Роналдиньо в бытность игроком провел за Барселону 207 матчей, в которых отметился 94 голами и 71 результативной передачей.

Ранее сообщалось о проблемах 39-летнего бразильца с законом.