Наследник Шевченко: футболист Реала получил уникальную награду

Новости спорта:Лука Модрич стал обладателем престижной награды Golden Foot. Церемония награждения состоялась в Монако.

Полузащитник мадридского Реала Лука Модрич стал обладателем престижной награды Golden Foot. Церемония награждения состоялась в Монако.

Данная награда вручается футболистам старше 29 лет за вклад в развитие футбола. 34-летний Модрич в борьбе за данную награду обошёл Лионеля Месси, Криштиану Роналду, Тьяго Силву, Серхио Рамоса, Уэйна Руни, Серхио Агуэро, Роберта Левандовски, Джорджо Кьеллини, а также Жерара Пике.

Golden Foot можно выиграть только один раз в жизни. В 2018 году награда досталась форварду ПСЖ Эдинсон Кавани. А в 2005 году обладателем трофея стал украинец Андрей Шевченко, выступавший тогда за итальянский Милан.

Luka #Modric remporte le Golden Foot 2019 Trophée qui récompense les joueurs d'au moins 29 ans qui se démarquent par leurs résultats sportifs et leur personnalité. Il entre dans le cercle fermé des grands joueurs ayant reçu cette distinction comme Casillas, Pirlo, Ronaldinho. pic.twitter.com/kN7bKp1Ac9 — Real Madrid - Vrai Merengué (@VraiMerengue) 12 листопада 2019 р.

Прошлые обладатели Golden Foot:

2003 - Роберто Баджо (Италия)

2004 - Павел Недвед (Чехия)

2005 - Андрей Шевченко (Украина)

2006 - Роналдо (Бразилия)

2007 - Алессандро Дель Пьеро (Италия)

2008 - Роберто Карлос (Бразилия)

2009 - Роналдинью (Бразилия)

2010 - Франческо Тотти (Италия)

2011 - Райан Гиггз (Уэльс)

2012 - Златан Ибрагимович (Швеция)

2013 - Дидье Дрогба (Кот-д'Ивуар)

2014 - Андрес Иньеста (Испания)

2015 - Самюэль Это'О (Камерун)

2016 - Джанлуиджи Буффон (Италия)

2017 - Икер Касильяс (Испания)

2018 - Эдинсон Кавани (Уругвай)