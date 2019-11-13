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Наследник Шевченко: футболист Реала получил уникальную награду

Наследник Шевченко: футболист Реала получил уникальную награду
09:53 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Лука Модрич стал обладателем престижной награды Golden Foot. Церемония награждения состоялась в Монако.

Полузащитник мадридского Реала Лука Модрич стал обладателем престижной награды Golden Foot. Церемония награждения состоялась в Монако.

Данная награда вручается футболистам старше 29 лет за вклад в развитие футбола. 34-летний Модрич в борьбе за данную награду обошёл Лионеля Месси, Криштиану Роналду, Тьяго Силву, Серхио Рамоса, Уэйна Руни, Серхио Агуэро, Роберта Левандовски, Джорджо Кьеллини, а также Жерара Пике.

Golden Foot можно выиграть только один раз в жизни. В 2018 году награда досталась форварду ПСЖ Эдинсон Кавани. А в 2005 году обладателем трофея стал украинец Андрей Шевченко, выступавший тогда за итальянский Милан.

Прошлые обладатели Golden Foot:

2003 - Роберто Баджо (Италия)

2004 - Павел Недвед (Чехия)

2005 - Андрей Шевченко (Украина)

2006 - Роналдо (Бразилия)

2007 - Алессандро Дель Пьеро (Италия)

2008 - Роберто Карлос (Бразилия)

2009 - Роналдинью (Бразилия)

2010 - Франческо Тотти (Италия)

2011 - Райан Гиггз (Уэльс)

2012 - Златан Ибрагимович (Швеция)

2013 - Дидье Дрогба (Кот-д'Ивуар)

2014 - Андрес Иньеста (Испания)

2015 - Самюэль Это'О (Камерун)

2016 - Джанлуиджи Буффон (Италия)

2017 - Икер Касильяс (Испания)

2018 - Эдинсон Кавани (Уругвай)

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Андрей Шевченко, ФК Реал, Лука Модрич, Футбол, Новости футбола.
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