Иванисеня рассказал об атмосфере в сборной Украины

Новости спорта:Дмитрий Иванисеня рассказал, как прошло его знакомство с национальной командой.

Новичок сборной Украины полузащитник Зари Дмитрий Иванисеня рассказал, как прошло его знакомство с национальной командой.

"В понедельник был день восстановления, многие ребята еще съезжались, а во вторник уже прошла и теория и тренировка на поле, на которой я почувствовал, что такое тренироваться в одной команде с лучшими футболистами страны. Темп, ритм работы здесь намного быстрее.

Кого из сборников знаю? Ребят, с которыми когда-то играл в Шахтере. Общаюсь с Эдуардом Соболем, Виктором Коваленко.

Андрей Николаевич мне много объяснял, как нужно действовать в сборной на моей позиции, опорного полузащитника. Мое дело готовится к игре, а там посмотрим, сыграю ли я (улыбается).

Матч с Сербией? При любых раскладах этот поединок не будет легким для украинцев, но наша команда, уверен, постарается продемонстрировать все свои лучшие качества и с хорошим настроением вернуться домой", - отметил Иванисеня.