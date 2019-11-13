Экс-форвард Ювентуса близок к переходу в Милан

Новости спорта:Мойзе Кин попал в сферу интересов Милана

Нападающий Эвертона Мойзе Кин попал в сферу интересов Милана, сообщает портал Calciomercato.

Агент Мино Райола недоволен положением молодого форварда в ливерпульском клубе и занялся поисками новой команды для него. Милан хочет воспользоваться этой ситуацией, чтобы подписать 19-летнего игрока в январе.

Кин перешел в Эвертон минувшим летом из Ювентуса за 27,5 млн евро. В текущем сезоне 19-летний игрок провел 11 поединков в футболке "ирисок", отличившись одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Кин пропустил матч против Саутгемптона из-за нарушения дисциплины.