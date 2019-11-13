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Ювентус продлит контракт с игроком основного состава

Ювентус продлит контракт с игроком основного состава
12:12 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Ювентус намерен продлить контракт с Хуаном Куадрадом.

Уже на этой неделе будет объявлено, что туринский Ювентус объявит о новой договоренности с Хуаном Куадрадо, колумбийцем который способен закрыть весь правый фланг.

Опытный 31-летний футболист будет выступать за Ювентус до конца июня 2022 года. Зарплата составит примерно 4,5 миллиона евро.

Начинал карьеру Хуан в Индепендьенте, в Италии выступал за Лечче, Удинезе и Фиорентину. Затем был период в Чесли, с которого он и перешел в Ювентус.

За туринцев в Серии А вингер отыграл 107 матчей, забив за эти поединки 11 голов. В составе сборной Колумбии он отличился 8 забитыми мячами за 85 игр.

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ФК Ювентус, Новости спорта, Новости футбола, Хуан Куадрадо.
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