Барселона придумала хитрый способ заполучить Холанда

Новости спорта:Эрлинг Холанд интересен Барселоне, представители которой наблюдает за игрой форварда.

Норвежский нападающий РБ Зальцбург Эрлинг Холанд интересен Барселоне, представители которой наблюдает за игрой форварда, сообщает ESPN.

Каталонцы готовы рассмотреть вариант с трансфером 19-летнего игрока, однако лишь в том случае, если Зальцбург пойдет на снижение цены.

На данный момент австрийцы установили ценник в 100 миллионов евро за Эрлинга Холанда. Барселона считает подобную цену завышенной.

В нынешнем сезоне за РБ Зальцбург Холанд провел 18 поединков во всех турнирах, забив 26 голов и сделав 4 ассиста.

В сентябре форвард стал третьим самым юным автором хет-трика в истории Лиги чемпионов. Он также признавался игроком недели в самом престижном клубном турнире Европы.

Барселона лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, хоть и имеет одинаковое количество очков с мадридским Реалом.